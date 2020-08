Bosco Sodi: la cuarentena puso a escribir al artista mexicano

En febrero, Bosco Sodi inauguraba una exposición en Hong Kong, además de tener un viaje a Corea, que por el COVID-19 se vio en la necesidad de cancelar. “Platicando con un amigo, después de hacer unas llamadas a Hong Kong, le dije que se iba a poner muy dura la cosa”, explicó Bosco, quien vive en Nueva York y decidió pasar el confinamiento en su estudio en Casa Wabi, ubicada en Puerto Escondido, Oaxaca. Donde después de 20 años de escribir, logró finalizar su libro En cuarentena.



Bosco, ¿cómo viviste este proceso de cuarentena?

Lo vivimos en Casa Wabi. Yo estaba en Nueva York cuando empezó fuerte la pandemia y platicando con mi familia decidimos venirnos, porque aquí podía trabajar y, además, podíamos mejorar varias cosas de la Fundación. A pesar de la tragedia, traté de sacar lo más positivo de estos meses. Lo más importante era tratar de generar buena energía.



¿Cuál fue el mayor aprendizaje de este confinamiento?

Lo más positivo que se le puede sacar al confinamiento es recordar que somos y seguimos siendo seres muy frágiles y que dependemos de nuestra salud. También fue el poder trabajar en mis escritos que he hecho durante 20 años sobre arte y sobre mi obra, así como darles forma para poderlos publicar en un libro que se llama En cuarentena.

Cuéntanos un poco más del libro

Son escritos que llevo acarreando conmigo. Los he ido haciendo cada vez que viajo o tengo una idea o pensamiento para el arte. Tenía 40 o 50 hojas sueltas, y cuando venimos de Nueva York, los vi y me los traje para ver si los podría trabajar de una vez. Es un proyecto que jamás hubiera acabado si no hubiera tenido este tiempo. Estos meses de cuarentena, los revisé, los reordené, reescribí algunas partes y, platicando con Mauricio Galguera, se nos ocurrió publicarlos. Son pequeños pensamientos, sin pretensiones, simples, sobre mi obra, sobre el objetivo del arte y de la vida del artista.



¿Cómo nace esta faceta de escritor?

Desde muy pequeño he escrito. Me gusta que todo lo que pienso lo pueda dejar por escrito para recordarlo.



¿Quiénes sobrevivirán en el mundo del arte, después del COVID?

Los artistas que sean honestos con su propio trabajo; las galerías que crean realmente en el arte y la amistad con el coleccionista; las ferias que ofrecen calidad y no fiestas y güirigüiri.



¿Cuáles son tus planes a futuro?

Por lo pronto, me estoy concentrando en el lanzamiento del libro, de mis escritos. Salió a la venta mundial el monográfico de mi obra que hizo la editora de arte Barbara Risoli; luego viene la exposición de Málaga y la de la galería Kasmin, en Nueva York.

Greg Delves. Bosco 2020. Fotografia digital. Cortesía: Estudio Bosco Sodi 2020.

PREGUNTAS RÁPIDAS

¿Cuál es tu mayor satisfacción? Mi familia.

¿Quién es tu escritor favorito? García Márquez.

¿Qué lugar que más te inspira? Mi estudio de Casa Wabi.

¿Cuál es el lugar al que no has ido y te gustaría? El Tíbet.

¿Lectura que recomiendas? Renoir mi padre, de Jean Renoir.

Y Elogio de la sombra, de Borges y El Otoño del patriarca de García Márquez.

Por: María del Mar Barrientos

