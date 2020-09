Cómo es ser bailarín de ballet en pandemia por COVID-19

La emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 cambió la rutina y el ritmo de vida de algunos bailarines de la Compañía Nacional de Danza (CND), quienes además de tomar sus clases habituales –ahora virtuales–, dedicaron tiempo a cuidar su salud física y mental con otras actividades.

Agustina Galizzi, primera bailarina de la CND, contó que para mantener su cuerpo ejercitado realiza pilates en casa, además de tomar las clases virtuales que imparten los profesores.

“Estamos en un punto importante de nuestra vida en el que debemos volver a valorar aquello que dábamos por sentado, como estar con nuestros seres queridos, apreciar la amistad, el trabajo, la carrera y probar que somos capaces de hacer de la incertidumbre un periodo de oportunidad”, expresó.

Galizzi compartió que en este periodo, la ‘autodeterminación’ es importante para un bailarín, pues aunque no es fácil dejar de entrenar de un día a otro, es posible mantener la motivación para estar fuertes física y emocionalmente.

FOTO: AGUSTINA GALAZZI / CORTESÍA DE GERARDO MARTÍNEZ

Para la primera bailarina Blanca Ríos el confinamiento representó un periodo de muchas oportunidades, aunque dice que no entrenar algunos días ni al 100 por ciento modificó, en ocasiones, su estado de anímico.

“Esta pandemia me permitió estar más cerca de mis hijos y mi esposo, y pude redoblar esfuerzos por ‘Ballerina Center’, una escuela de ballet que fundé hace dos años y que ha permanecido cerrada desde el inicio de la pandemia”, explicó.

Para entrenarse durante los últimos meses, Ríos pudo acondicionar un espacio en su casa con la barra y el piso que se requiere para ensayar, además de tomar clases de pilates de manera virtual. BLANCA RÍOS. FOTO: CORTESÍA

Argenis Montalvo, primer bailarín de la CND, no sólo ha puesto a prueba su cuerpo, sino su mente, pues piensa que, para regresar con fortaleza a los ensayos y los proyectos es necesario también encontrar la calma.

“En casa no me ha sido fácil encontrar el espacio adecuado para ensayar, mi piso no me permite practicar los saltos, pero considero que debemos tener paciencia, porque el cuerpo requiere que nuestra mente también tenga paz”, explicó el bailarín de 27 años. ARGENIS MONTALVO. FOTO: CORTESÍA

Además de las clases de la compañía, Montalvo contó que ha aprovechado los talleres y otras actividades impartidas por diversas personalidades y escuelas de danza del mundo, de manera gratuita.

El cuerpo es muy sabio y la memoria muscular permite que regrese a su forma con el ejercicio”, dijo.

Alejandro Mendoza, solista de la Compañía Nacional de Danza, explicó que además de las horas que entrena virtualmente con sus maestros, ha descargado algunas aplicaciones para ejercitarse. ALEJANDRO MENDOZA. FOTO: NATH MARTIN

“Tenemos que tomar conciencia del momento que vivimos y no caer en la desesperación, porque eso podría llevarnos al extremo y lastimarnos; también debemos dejar de sentir culpa por aquellas actividades a las que les estamos dedicando tiempo y que, en otro momento, no podríamos hacer”, explicó.

Al igual que para sus compañeros, Mendoza considera que la paz mental es importante para mantener la mente y el cuerpo sano.

“Debo confesar que me gustan los videojuegos y he podido jugar más de lo que lo he hecho en un buen tiempo; también me gusta mi espacio y, en cierto modo, estar solo, por lo que no he enfrentado alguna especie de crisis, lo que sí, es que también practicó y los espacios que son para ensayar o ejercitarme son sólo para eso, soy muy disciplinado”, contó Mendoza. FOTO: AGUSTINA GALAZZI / CORTESÍA DE GERARDO MARTÍNEZ

El regreso de los bailarines de la CND será determinado por las autoridades sanitarias y los directivos.

Como parte de las medidas sanitarias, se planea un regreso con ensayos de grupos entre 8 y 10 personas máximo, en horarios escalonados, a lo largo del día.

En números

Seis horas de lunes a sábado ejercitaban los bailarines antes de la pandemia.

Una hora y 30 minutos es la duración de las clases virtuales que imparte la compañía de lunes a viernes.

Una a 4 horas, es el tiempo que los bailarines de forma individual dedican a ejercitarse durante el día.

Su frase:

Vivimos del aplauso y de las emociones del público, por lo que esta situación ha sido difícil, pero siempre la salud está primero”, Agustina Galizzi.

FOTO: AGUSTINA GALAZZI / CORTESÍA DE GERARDO MARTÍNEZ FOTO: AGUSTINA GALAZZI / CORTESÍA DE GERARDO MARTÍNEZ

