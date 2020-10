Cuando Ivana Bueno (1999) comenzó a tomar clases de ballet, dice: “lo odiaba; no me gustaba que la maestra me regañara”. Como otras chicas, comenzó a estudiar danza porque su hermana mayor ya lo hacía y por esa idea, aún arraigada en México, de que “las niñas van al ballet y los niños al futbol”. Con apenas 20 años, su talento comienza a brillar en el mundo.

Ivana es compañera de otro mexicano exitoso, Isaac Hernández, en el English National Ballet (que dirige Tamara Rojo); el 22 de septiembre pasado ganó el Emerging Dancer Award 2020, competencia que la agrupación organiza entre su cuerpo de baile: “Fue una oportunidad enorme porque pude demostrar al público y dentro de la compañía lo que puedo hacer”, dice a través del teléfono, desde Londres.

Foto: Laurent Liotardo

En la capital del Reino Unido, vive desde hace dos años cuando comenzó a trabajar formalmente para el National Ballet. Pero su carrera fuera de México comenzó cuatro años antes, cuando apenas tenía 14. Sus inicios fueron en el estudio Fomento Artístico Cordobés, de Veracruz, hasta que la vio Luca Masala y la eligió para recibir una beca en la prestigiosa Academia de Danza Princesa Gracia, la escuela de los célebres Ballets de Monte-Carlo, Mónaco.

“Me costó mucho porque tengo mis amigas y mi familia en México, con la que soy muy cercana; me costó irme y acostumbrarme a la distancia, a vivir sin ellos; me costó como tres meses adaptarme, lloraba todos los días y mis padres me decían: ya regrésate si no estás feliz”. Ivana encontró entonces el antídoto: “Lo que ayuda muchísimo es el momento de estar en el escenario, el momento en que el trabajo duro paga, eso me ayudó a darme cuenta porqué amo el ballet”.

Después de ganar el Emerging Dancer, Ivana busca hacerse de un lugar como bailarina principal en Londres. “Todavía estoy muy joven, estoy empezando, mi prioridad es crecer como artista, me queda mucho por aprender”. Por ahora, sueña con algún día regresar a México y “poder transmitir algo, que quieran ver a Ivana Bueno bailar”. El ingrediente principal para lograrlo ya lo conoce: es el mismo que le sirvió cuando dejo su país siendo una niña: “darme cuenta que los sacrificios valen la pena”.

Foto: Laurent Liotardo

En el concurso

Ivana bailó el pas de deux “ Talisman ” junto con William Yamada

Talisman junto con William Yamada Estrenaron la coreografía “ Full out ” de Mthuthuzeli November



En números

65 bailarines aproximadamente integran el English National Ballet

3 grandes compañías principales existen en Gran Bretaña

14 años tenía Ivana Bueno cuando salió de México.

Por Luis Carlos Sánchez

marv / eadp