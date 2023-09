Irma Patricia Muñoz levanta la mano para presidir el Consejo Coordinador Empresarial

Irma Patricia Muñoz quiere convertirse en la primera mujer presidenta del Consejo Coordinador Empresarial.

"Normalmente, nosotros siempre nos quejamos de la política, de la participación democrática, de lo que pasa en el sector salud, de todas estas complejidades que hemos tenido y cuando nos invitan a participar siempre decimos no que alguien más vaya, esto fue en respuesta a una convocatoria que se me hizo a través de los expresidentes de coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial y claro que no es una decisión fácil, es una gran responsabilidad ser la voz de un sector empresarial".

Irma Patricia Muñoz