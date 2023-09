Colocan altar en memoria de don Carolino Serrano pepenador y poeta de Aguascalientes

Tras la muerte de Carolino Serrano, quien era uno de los personajes urbanos más queridos de Aguascalientes, en la calle Madero en el centro de la Ciudad, a donde solía colocarse con sus poemas acompañado de su inseparable amigo Pinto, se colocó un pequeño altar en su honor.

Locatarios y vendedores de la zona aseguran que la calle Madero ya no es la misma, ya que falta su presencia al igual que la de su inseparable amigo.

Adriana Chavez, vendedora de agua fresca recuerda como Don Carolino siempre pasaba por el agua favorita de Pinto para dársela, ya fuera plátano o horchata.

“Se le va a extrañar mucho a Don Carolino y al Pinto, porque aquí andaba y nos decía incluso cuando yo descansaba y nos decía es que no quiere tomar agua de otro lado más que de aquí, le gustaba a Pinto, a Pinto y ya le dábamos un vaso para que le diera agua a Pinto y no le tomará del mismo vaso y decía no es que yo no le tengo asco a Pinto y aquí venía y le hablaba al pinto y muy obediente”, Adriana Chávez, vendedora de aguas

Don Carolino era un humilde pepenador y poeta que todos los días recorría las calles de Aguascalientes para recolectar pet y cartón en compañía de su fiel amigo su perro “Pinto” y mostraba sus poemas.