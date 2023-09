Cultivos de temporal afectados en la mitad del estado por falta de lluvias

En más de la mitad de los municipios del interior de Aguascalientes se vive una sequía extrema porque en lo que va del año casi no ha llovido, situación que ha afectado a los productores de cultivos de temporal, que han tenido que ser apoyados por Gobierno del estado.

Ante la falta de precipitaciones se implementó el sistema de bombardeo de nubes que tendría como duración dos meses, lo equivalente a 20 estimulaciones, pero esto no se pudo concretar al 100 por ciento.

“Lamentablemente no completamos los 20, nos quedamos en 15 o 16 justamente porque en los últimos 22 días, casi el mes, no hubo condiciones, no hubo nubes y en consecuencia no hubo la posibilidad de bombardear”.

Isidoro Armendariz, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE)