Rezago legislativo es por temas presupuestales

El desecho de algunas iniciativas en el Poder Legislativo es por una supuesta falta de presupuesto, sostuvo la diputada Leslie Figueroa Treviño.

“Sí tenemos bastante rezago pero de manera personal lo que les debo es darle puntual seguimiento a cada iniciativa, porque bien es cierto, que viene el tema de los informes y podemos hablar de muchos números y cuántas se presentaron, pero cuántas de estas realmente impactan y dónde están, qué no se queden en la congeladora”

Figueroa Treviño, sostuvo que iniciativas como la ley para atención y prevención del cáncer de mama y el VIH han sido descartadas por supuestos temas presupuestales.

“Hace falta que las que se han presentado pasen y si no explicar por qué, qué las mesas de discusión sean eso y que no únicamente estén descartando proyectos viables por temas ‘presupuestales’. Hay que ver cómo preñamos el tema presupuestal para garantizar a los grupos más vulnerables que estos proyectos no se queden en la congeladora y que avancen”.