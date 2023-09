Por presunta agresión sexual a una niña padres de familia se manifestaron y cerraron una escuela

Esta mañana padres de familia se manifestaron afuera de la escuela primaria Marie Curie para exigir justicia por la pequeña, de tan solo 6 años de edad, que fue presuntamente agredida sexualmente al interior de la primaria.

“Se hizo el tocamiento sobre la niña y en la escuela nos dijeron que no la hiciéramos grande y no se me hace justo que digan que no la hagamos en grande, nomás para defender a la institución”

Julio César, padre de la menor