El cantante y compositor Jabriell muestra el “efecto” de una relación tóxica

El cantante y compositor dominicano Jabriell promociona su sencillo “efecto” en todas las plataformas digitales. En entrevista mencionó que este tema de reggaetón con una pizca de R&B surgió de una experiencia real.

El cantante añadió

“Hace unos años tuve una relación bastante intensa en todos los sentidos al final fue algo muy toxico y no terminamos en buenos términos (esta relación fue responsable de muchas de mis canciones), luego de un largo tiempo sin saber el uno del otro, por casualidad nos encontramos en un evento y los dos estábamos pasados de tragos (bajo el efecto) y esa noche nos fuimos juntos y todo estaba bien mientras teníamos alcohol en la cabeza, luego de que ya se nos fue el efecto nos llegó ese sentimiento de arrepentimiento, y se sintió una vibra muy incómoda, una vibra de “No debimos hacer esto”, no queríamos ni vernos la cara, obviamente en el momento fue algo bastante incomodo, pero después de un tiempo me puse a pensar en esa noche y me pareció un concepto bastante interesante para una canción y así surgió”.