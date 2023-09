Denuncia por acoso laboral en ISSEA no tiene justificación: Dr. Galaviz

La mañana del lunes, trabajadores de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), se manifestaron a las afueras del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) por supuesto maltrato y acoso laboral por parte de los directivos de la institución, hacia un médico psiquiatra en particular, quien tuvo un cambio de adscripción.

Al respecto, el secretario de salud del Estado, Rubén Galaviz Tristán, asegura que esta denuncia no tiene justificación alguna, argumentando que el artículo 74 de la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones, mandata que la atención a la salud mental se deberá realizar en hospitales generales, por lo que el médico psiquiatra fue reubicado en el Hospital Tercer Milenio

“Lo único que hicimos fue cumplir con la norma y además no se le hizo una afectación porque no se le va a cambiar ningún escenario y lo más importante, que su cambio está a 30 metros de donde estaba, entonces no vemos eso como un acoso laboral”

Rubén Galaviz Tristán, secretario de salud del Estado.