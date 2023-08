Solo el 10% de familiares de suicidas rechazan ayuda psicológica en Aguascalientes

Lamentablemente Aguascalientes se ha caracterizado por ser uno de los estados con el mayor índice de suicidios a nivel nacional, pero ¿qué sucede con los familiares de las víctimas?, ¿hay alguna atención psicológica para ellos?

Al respecto, el doctor Héctor Grijalva Tamayo, director del área de Salud Mental y Adicciones, del ISSEA explica que la mayoría de los familiares reciben un acompañamiento psicoterapéutico.

“Aceptan y vienen, eso sí, algunos como te decía no. Son la minoría, yo creo que aproximadamente el 10 por ciento de los casos son personas que no desean recibir la ayuda. No insistimos, se les deja a su criterio”.

Doctor Héctor Grijalva Tamayo, director del área de Salud Mental y Adicciones, del ISSEA