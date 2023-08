Abundan robos en el fraccionamiento El Caminero por falta de vigilancia

Una pequeña colonia de la zona sur de la ciudad de Aguascalientes está compuesta por tres calles y es por ello que los vecinos se cuestionan si por el tamaño de la zona no hay vigilancia por parte de seguridad pública, pues en los fraccionamientos aledaños sí hay recorridos. Y es por tal motivo que se han registrado múltiples robos a comercios.

“Es una colonia muy chiquita que está muy pegada a Jardines de la Asunción. Entonces, por esto las patrullas casi no se meten para acá, no sé si no estén asignadas a esta colonia tan chiquita, prácticamente son tres calles. Estamos a un lado de Jardines de la Asunción y enfrente Jardines de Aguascalientes”

Comerciante