La Iglesia no debe de meterse en los temas legales: Susan Rodríguez

Luego de que el Obispo de la Diócesis de Aguascalientes girara instrucciones para que los sacerdotes convocaran a la movilización del pasado domingo 20 de agosto en contra de los libros de texto gratuitos, Susan Rodríguez, coordinadora de la Red Hidrocálida de Personas Trans, manifestó que las acciones de la Iglesia son inconstitucionales y por lo tanto, un delito.

“Debería de haber una instancia que regule esto, porque la Iglesia se debería de dedicar a lo suyo, a su culto dentro de su Iglesia y no a meterse en los temas legales, por eso Gobierno es uno y la Iglesia es otro, por eso se supone que nuestra educación debe de ser laica, pero no veo dónde”.

La activista considera que el tema se está saliendo de la manos, ya que se está politizando, provocando una crisis colectiva.

“Lamentablemente parecemos borregos que sólo nos fuimos por las redes sociales, escuchando lo que algunos medios de comunicación mencionaban; yo no he leído los libros, por eso no puedo decir si están bien o están mal. Es una crisis colectiva muy lamentable, no hay una verdad absoluta pero también tenemos que ser muy críticos y leer lo que se va a criticar”.