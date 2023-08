Cafetería se expande en la región, pero adeuda a contratistas; CTM protesta

En Aguascalientes, desde la Confederación de Trabajadores de México (CTM) exigen a la empresa Cafennio, o quien resulte responsable, el pago derivado de los servicios relacionados con la construcción de una nueva sucursal ubicada al sur de la ciudad capital en la Avenida Mahatma Gandhi, esquina con Avenida Aguascalientes.

En entrevista para El Heraldo de México, Francisco Javier Ochoa Ortega, Secretario general del sindicato de materiales para la construcción del estado de Aguascalientes de la CTM, habla del elaborado esquema que la compañía utiliza para la construcción de sus sucursales: Cafennio contrata a una empresa, esta a su vez contrata a otra, generalmente en la ciudad donde se realizará la obra, y esta, finalmente, subcontrata también maquinaria y mano de obra de terceros para concretar el levantamiento del lugar; estos últimos, son ahora los afectados.

De acuerdo con el líder sindical, a mediados de este año, la persona de nombre Juan Manuel requirió de los servicios de demolición y renta de maquinaria, así como suministro de tepetate de parte de contratistas locales para erigir la nueva sucursal. Sin embargo, Juan Manuel, también habría sido subcontratado por un arquitecto guanajuatense de nombre Enrique, un tercero a quien también contrató la empresa Cafeinno para la construcción de la nueva sede.

Hoy, 21 de agosto, los últimos subcontratos exigen el pago de su trabajo, que ya suma más de 30 días pendiente.

“Hacemos lo que nos piden, el proyecto y al último nos dicen necesitamos este detalle, necesitamos esto, pero no nos pagan. Resulta que ahora se echan la pelotita entre el que lo contrató a él, y el que los contrató a ellos, y que uno le paga y que él no me paga y nosotros salimos bailando”.

Ochoa agrega que su exigencia principal ahora mismo es hacer el llamado a la empresa en cuestión para que sean ellos quienes den las respuestas oportunas a su solicitud.

El equipo de información de El Heraldo de México en Aguascalientes se contactó con Juan Manuel, el subcontratista que solicitó directamente los servicios hoy adeudados. El señalado mencionó en entrevista que el dinero no se saldó, ya que quienes acusan no habrían entregado satisfactoriamente el trabajo.

“Es que no sé qué están cobrando. Ellos quedaron mal con el trabajo, si tú vas a un trabajo y quedas mal, no te lo van a pagar. No cumplieron el trabajo y es un dinero que no se debería de pagar”.