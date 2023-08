Padres de familia de Aguascalientes a favor de la no repartición de los libros de texto

Hace unos días, la Gobernadora del Estado de Aguascalientes, Tere Jiménez, informó a la población a través de un comunicado, el rechazo a la distribución de los libros de texto gratuitos para el próximo ciclo escolar 2023-2024. En este sentido, a través de un sondeo se les preguntó a los padres de familia hidrocálidos si estaban a favor o en contra de esta decisión, a lo que la mayoría respondió a favor.

“Estoy a favor de que no se entreguen estos libros con los programas que traen. Sabemos que ahorita la juventud está muy desarrollada pero siento que no es la forma correcta porque son niños que aún no desarrollan al cien por ciento su capacidad para tomar decisiones y siento que sólo los confundiría”

Jorge Frausto.