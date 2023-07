Incertidumbre en el Congreso tras amparo contra la Academia Taurina

“Espero que no sea una puerta para que puedan avanzar”, manifestó la diputada Alma Hilda Medina Macías, representante del Congreso del Estado ante el Patronato de la Feria, ante el amparo interpuesto para la suspensión de la Academia Taurina Municipal de Aguascalientes.

Según la legisladora, el Congreso del Estado no tiene la facultad para replicar, sino está en manos del Municipio hacer lo propio para intervenir en la suspensión de la academia.

“Nosotros no podemos hacer nada, es un tema que no es de nuestra competencia. Yo creo la Presidencia Municipal va a hacer lo propio, a través de la Secretaría de Gobierno me imagino que no se va a quedar con los brazos cruzados; esta escualos es un semillero para los niños y reconocida a nivel mundial”.

Alma Hilda Medina Macías, Diputada