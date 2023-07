Piden locatarios más puestos religiosos durante Quincenario de la Virgen de la Asunción

El martes comienza el tradicional Quincenario de Nuestra Señora de la Asunción, en Aguascalientes y con ello se espera la llegada de varios puestos ambulantes, pero esto mantiene en descontento a algunos locatarios, pues aseguran que la fiesta se ha convertido en un "tianguis".

"No estamos peleados con los que son los que se instalan ahí, hay diferentes opciones que pueden seguir trabajando, por ejemplo, lo que son los corazones de manzana de lo que existe aquí en la cuadra. Sobre todo, porque da mal aspecto, por más que quieran decir que unifiquen lo que son los puestos, unifiquen todas las medidas de seguridad, no es así, de hecho ha habido ocasiones que hay flamazos, precisamente porque no cumplen con todas la medidas de seguridad".

Rocío Alvarado, de Pasión por México