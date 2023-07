Familiares de hidrocálidos desaparecidos en Zacatecas piden apoyo de las autoridades

Familiares de Edilberto Ortega, uno de los cuatro hidrocálidos desaparecidos en Zacatecas, acudieron al Palacio de Gobierno para pedir el acompañamiento de las autoridades de Aguascalientes a San Luis Potosí, en donde presuntamente fue localizada la camioneta en la que viajaban los cuatro desaparecidos y a un costado de la misma encontraron un cuerpo calcinado.

“El día de ayer por unas noticias de San Luis Potosí nos enteramos de que encontraron la camioneta en la que ellos iban a bordo calcinada, en Sauz de Calera, hablamos con el subsecretario de gobernación para exigir que nos trasladara a San Luis Potosí para pedir informes, a lo que se negaron dijeron que no era prudente, dicen que es extraoficial esa noticia cuando nosotros ya reconocimos la camioneta” Francia Torres, familiar de Edilberto Ortega

Los familiares aseguraron que ante la nula respuesta de las autoridades irán a San Luis Potosí por su cuenta.

“Los responsabilizamos porque ya nos vamos para San Luis, no nos quisieron prestar camionetas, no nos quisieron escoltar como gobierno, como autoridades, muchas gracias, no quisieron presionar por teléfono. Solo nos dicen que guardemos la calma, que seamos prudentes. ¿Qué familia en esta situación va a ser prudente? , es estúpido que me pidan prudencia cuando ellos no han sido prudentes desde el 21 de junio”

De acuerdo con los familiares, la camioneta fue localizada en Sauz de Calera, San Luis Potosí que está en los límites con Trancoso, Zacatecas, de donde es la persona con la que acudieran por la materia prima para los dulces, para ellos el principal sospechoso de su desaparición, a quien no investigaron.

“En la sabana de llamadas no quisieron a él rastrearlo, no quisieron denunciarlo, no lo quisieron localizar”

Los familiares esperaron afuera de Palacio de Gobierno por unos minutos, para después regresar y volver a pedir el apoyo de las autoridades…

“Yo insisto, cualquier traslado lo queremos hacer coordinado entre las fiscalías, mientras no se coordine un traslado, creo que no es conveniente que la familia se mueva sola”, expresó Ricardo Prieto, titular de la Dirección de Gobernación de la Secretaría General de Gobierno, para después retirarse.

Ante la negativa los familiares aseguraron de nuevo que se irían por sus propios medios.

“Ya nos vamos a San Luis por nuestros medios, a ver si cuando estemos allá él sigue esperando su coordinación, él hablaba de una semana para coordinarse, en una semana mis familiares van a estar calcinados también, si yo me espero una semana no me van a dar ni los huesos de mis familiares, nada” Francia Torres.

Posicionamiento de la Fiscalía

Al respecto del tema de hidrocalidos desaparecidos en Zacatecas, la Fiscalía del Estado compartió el siguiente posicionamiento:

