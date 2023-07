Aguascalentenses no han adquirido la Tarjeta Soluciones YoVoy

Mientras la diputada Mayra Torres, presidenta de la Comisión de Transporte y Movilidad del Congreso del Estado, asegura que la Tarjeta Soluciones YoVoy ha sido bien recibida por parte de los usuarios del transporte público, en la misma ciudadanía se ha reflejado lo contrario. A través de un sondeo, se les preguntó a los aguascalentenses si ya habían adquirido la Tarjeta Soluciones YoVoy, a lo que la mayoría respondió que no.

La señora Martha, expresó que no tenía el conocimiento del descuento del 50% al subir a la segunda unidad.

“Hasta ahorita me di cuenta de que se está haciendo eso porque unas personas se subieron, pero sí pienso tramitarla”.

Con esto se deja bien en claro que el programa y los puntos de adquisición y recarga sí requieren más difusión. Hugo asegura que esta modalidad de pago resulta más conveniente que pagar el pasaje con dinero en efectivo, aunque no ha sabido cómo ni en dónde tramitarla.

“Con tarjeta sería más fácil porque a veces cuando les das un billete ya no te regresan el cambio o tienes que tener el cambio exacto. Sí planeó adquirirla, pero el problema es que no sé en dónde solicitarla”.

Pero no todo ha sido relacionado con la falta de difusión, Severo Reyes admite que la desidia es la causante de no tramitar la tarjeta.

“Yo sí me he dado cuenta porque tengo una hermana que usa la tarjeta y me ha dicho que la saque, pero nomás en eso quedamos, la decidía más que nada”.