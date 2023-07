La arrogancia es mala acompañante: Ricardo Monreal a declaraciones de Xóchitl Gálvez

Luego de que la aspirante a coordinar el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, señalara que prefiere debatir con Marcelo Ebrard que con los demás aspirantes, Ricardo Monreal, aspirante a la coordinación de defensa de la transformación señaló que la arrogancia es mala acompañante de cualquier político.

“La arrogancia siempre es mala, acompañante de cualquier político, no deberían los aspirantes acudir a desplantes hasta que se resuelva el proceso. Yo no estoy urgido por debatir con ella, lo he hecho en el senado, la conozco y no tengo ninguna dificultad y si ella escoge su adversario está bien, pero falta resolverlo nosotros internamente” Ricardo Monreal // aspirante a la coordinación de la defensa de la transformación

Agregó que no deberían distraerse en tipo de comentarios de la oposición.

“No me parece correcto permitir que se descalifique a ninguna compañera o compañero nuestro, nosotros no deberíamos distraernos en ese tipo de comentarios de la oposición, yo no le concedo mucho tiempo a ella, estoy más preocupado por mantener la unidad al interior de Morena, por eso no tengo mayor comentario, lo que si creo es que debemos estar unidos".

Cuestionado sobre los debates, recordó que firmaron un acuerdo en el que se determinó que no habría los mismos.

“Y cuando se planteó que la propuesta fuera que no hubiera debates, nadie dijo nada, los cuatro lo aceptamos y lo firmamos, entonces lo que intentan con el debate es una estrategia inteligente, audaz, pero que no fue planteada por nadie, ahora es una estrategia política inteligente, pero yo voy a honrar lo que firme, ahora sí el partido decidiera abrir el debate entre nosotros yo estaría encantado, porque yo soy un hombre de debates, estoy acostumbrado a debatir, a mí me hubiera gustado que se aprobaran desde un principio, pero firme que no hubiera debates ahora no puedo decir lo contrario”.

