Melissa Láhur lanza “bebo x ti” segundo sencillo de su trilogía para superar un desamor

Melissa Láhur, nos contó en su nuevo video que todas las personas podemos llegar a fallar. En entrevista Melissa explicó que este nuevo tema se basa en una tristeza profunda que existe en el corazón, cuando uno entiende que por su propio mal comportamiento, perdió a alguien muy valioso a quién no se supo valorar. Este momento es un golpe de realidad, para la persona que hizo el daño, quien falló en la relación y ahora debe asumir consecuencias que, muchas veces, son definitivas.

En esta canción Melissa Láhur junto a Daniel Zam y Pedro Vengoechea crearon una fusión entre el pop y la kizomba, tomando lo romántico del pop y el beat urbano de la kizomba, que seguramente les moverá, a los escuchas, sus fibras internas y los transportará a un momento donde se sintieron tristes.

Al hablar del video, que está bajo la dirección creativa de Melissa Láhur y producido por Julio César Montoya, la cantante comentó,

Sobre el proceso creativo del video, el cual será estrenado el 2 de agosto, Melissa Láhur declaró

“Yo estaba pensando en cómo podíamos ser muy gráficos en la narrativa de las rupturas. Pero no hacer lo típico o irnos al estereotipo. Y sabes, creo que por esos días antes de pensar en el video, vi un oso de felpa, y pensé que un oso con el corazón roto genera ternura y compasión; y, por ejemplo, cuando esta persona es tu amigo(a), a pesar de saber que fue él/ella quien causó la ruptura o cometió el error, sientes compasión por él/ella y como amigo(a) quieres que salga de esa situación. Y me enamoré “ciegamente” de la idea de tener un oso de felpa en tamaño real vagando por las calles de Miami con el corazón roto, y lo logramos. 20 días tardaron en confeccionarlo y cuando finalmente llegó me sentí muy feliz. Y cuando hicimos el video y vimos la reacción de la gente, pues muchísimo más”.