Piden vecinos de la San Pedro que haya bacheos en las calles

Uno de los vecinos de la colonia Estancia, ubicada al sur de la ciudad, ha transitado alrededor de tres años sobre la calle principal de la colonia San Pedro y asegura que en este tiempo no ha habido un programa de bacheo.

El denunciante asegura que, al menos desde hace tres años, no ha visto cuadrillas de bacheo.

"Yo lo que he estado transitando por esta calle son tres años y siempre la he visto en ese mismo estado... No he visto bacheos y si los han hecho, duran mínimo porque la calle se conserva en el mismo estado".

Vecino afectado