Aguascalentenses en contra del nuevo fraccionamiento en Bosque de Cobos

Nuevamente, el Bosque de Cobos está siendo amenazado por parte de empresas del ramo de la construcción para desarrollar complejos habitacionales. Recordemos que este cuenta con 96 hectáreas protegidas por parte del municipio y 176 hectáreas a cargo del estado, sin embargo, la construcción de un nuevo fraccionamiento por parte de la empresa Grupo San Cristóbal que contempla la remoción de 50 hectáreas de vegetación, ha generado preocupación entre la sociedad.

Al respecto, se realizó un sondeo a los hidrocálidos, mismos que se pronunciaron en contra.

“De por sí no tenemos árboles, ya hay muchos fraccionamientos y ya vimos que no respetan las áreas protegidas. Las mismas constructoras construyen y no vuelven a levantar árboles, de hecho, hay casas que en el frente ya no hay árboles sino puro concreto, incluso para poder plantar un árbol les tienes que pedir permiso”

Mónica Lozano.