Nombran a Jesús Vallín como director de MIAA

Jesús Vallín Contreras se convirtió hoy en el primer director que tendrá el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) el cual será el encargado de brindar el servicio de agua en la capital a partir de octubre. Con solamente el voto en contra de la regidora de Morena, Ale Peña y tres abstenciones, la mayoría en el Cabildo arrasó para colocar a quien desde semanas se anunció sería la apuesta principal de la presidencia municipal.

Vallín es actualmente el encargado de despacho de CCAPAMA y de acuerdo con información consultada por este medio, Vallín es Ingeniero Industrial en Producción por el ITA y cuenta con una maestría en Tecnología Educativa por el Tecnológico de Monterrey.

Según su currículum vitae, Vallín no se ha desempeñado nunca en puestos laborales relacionados al tema del agua, al menos no antes del último año. En 2016, Vallín fue docente “virtual” en la Universidad Virtual de Guanajuato. En 2020, Vallín fundó la empresa Mainvach S.A de C.V de la cual no se encuentra información disponible sobre su giro o ubicación.

