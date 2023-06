Ana Gabriela Guevara debería buscar la manera de no pelear con los deportistas: Carlos Bremer

El empresario Carlos Bremer estuvo este lunes en Aguascalientes en la presentación del proximo Juego de Estrellas de la liga femenil de baloncesto profesional de México, mismo que se jugará por primera vez y será en el estado de Aguascalientes, al término de su participación, platicando con medios de comunicación indicó que sería importante que la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara buscara la manera de no confrontarse con los deportistas para que no salgan afectados.

"Yo la quiero mucho a ella, pero no es conveniente que ella enfrente a los deportistas, sobre todo en una administración donde el presidente ha hecho un esfuerzo tremendo de apoyarlos, los ha apoyado con mil millones a 950 familias deportistas, entonces el otro día yo la vi a Ana y le dije oye, pues ingeniatelas para no pelearte con las federaciones, que los atletas no salgan perjudicados, pero bueno vamos a ver que las cosas mejoren".

Carlos Bremer