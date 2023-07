Estudiantes denuncian a Universidad de Santa Fe por tener carreras patito

Alexis Emiliano Rosales García, junto con otros diez jóvenes, fueron defraudados por la Universidad de Santa Fe, la cual en sus planes de estudio cuentan con carreras que no cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), certificación que garantiza que una institución privada imparta programas de calidad, alineados a las normas educativas vigentes.

Rosales García se inscribió a la carrera de Criminología y Legislación Penal en septiembre de 2020; todo iba a bien hasta que llegó el momento de preguntar sobre su titulación, las autoridades le dieron largas, cuando por fin le hicieron saber que la carrera no contaba con RVOE, al ser de dos ramas distintas.

“Ellos abrieron esta carrera con la RVOE en trámite, no la tenían autorizada. Una de las maneras para intentar respaldar lo que pasó, fue ofreciéndome la carrera de Criminología sola, sin Legislación Penal, ya que esta sí cuenta con el registro correspondiente, pero yo investigando, me di cuenta que la RVOE de Criminología fue entregado en 2021 y yo me inscribí en 2020, si hubiera aceptado este acuerdo de migración de carrera no podría graduarme en tiempo y forma”.

Alexis Emiliano Rosales García