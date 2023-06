No me quita el sueño no ser candidato a Fiscal: Manuel Alonso García

A tan solo un semestre de concluir la administración del actual Fiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, el secretario de Seguridad Pública estatal, asegura que no aspira a ser candidato para ocupar el puesto.

"De verdad que no me quita el sueño ni me inquieta moverme para otro lado. Creo que acá traigo una gran responsabilidad, tengo mucho trabajo por delante y al final yo trabajaré donde prácticamente yo dé mejores resultados".

Manuel Alonso García, secretario de Seguridad Pública estatal de Aguascalientes