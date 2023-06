Ni los buenos días le creen a Marko Cortés: Adán Augusto López

Luego de que de nueva cuenta a través de un twit, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, lanzará el reto al exsecretario de gobernación, Adán Augusto López, para que explique de dónde salió el dinero para pagar a la gente en su mitin en Guadalajara y de donde se están pagando los miles de bardas y espectaculares de su persona, el exfuncionario respondió que a Marko Cortés no se le cree ni cuando da los buenos días, aclarando que es ajeno al despliegue publicitario en bardas y espectaculares y es falso que se repartió dinero en el mitin de Guadalajara.

“Primero en lo que respecta a los espectaculares y las bardas, yo he dejado constante en el momento en que aparecieron los primeros de ellos he presentado las denuncias ante el Instituto Nacional Electoral y les he pedido que ellos investiguen de donde y quien financia eso yo soy ajeno a ese despliegue publicitario y que revisen ahí están las múltiples denuncias o demandas que yo he presentado ante el Instituto Nacional Electoral , es falso, nadie le cree, ni los buenos días le creen a Marko Cortés, ni siquiera cuando da los buenos días habla con la verdad, no es cierto que se le haya pagado algún recurso“

Adán Augusto López Hernández