Advierten de fraudes en visas de trabajo

El vicejefe de la sección de visas del Consulado de Guadalajara, advirtió que existen muchos fraudes en visas de trabajo

"En eso es muy importante considerar quien te ofrece el trabajo, es un hombre conocido, es un primo, un amigo, es una empresa muy profesional y establecida, eso es muy bueno, pero si es un mensaje de WhatsApp, de un número desconocido que llega y dice quién quiere trabajar en Estados Unidos, en nuestro consulado en Monterrey tenemos una sección de alerta y fraude y también en Guadalajara tenemos también en dónde puede checar si el trabajo existe o no existe".

Explicó que la visa que ofrece el Consulado es la H2 que es para trabajadores temporales y el sector agrícola, quienes van con el respaldo de que tendrán sus prestaciones incluso los protege de abusos por parte del empleador, misma que no tienen costos adicionales.

"No hay tarifas, no hay costos adicionales, si alguien te habla y te dice me paga 2 mil, 5 mil o 10 mil pesos para trabajar en el otro lado, esto es ilegal"