Vecina de San Gerardo hostigada por perito de la desarrolladora, presentará una denuncia

Además de la preocupación e intranquilidad de una posible pérdida de su patrimonio, luego de que al menos 15 viviendas se encuentren en riesgo de colapsar a causa de un deslizamiento de los cimientos, María Alma Luna Pérez, vecina del fraccionamiento San Gerardo teme por su integridad ante hostigamientos por parte de Gerardo Valles Reyes, perito responsable de la obra en el coto ubicado sobre Paseos de la Asunción 5301.

“Hago responsable a señor Valles Reyes Gerardo de COMEBI de mi integridad; él me ha hecho señalamientos y ya no tengo paz , aparte de robarme mi patrimonio, me ha robado mi tranquilidad y no se vale”.

María Alma Luna Pérez, vecina del fraccionamiento San Gerardo