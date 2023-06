Profesor exhibe que niños llegan mal alimentados tras la cancelación del programa Escuelas de Tiempo Completo

A través de redes sociales, un maestro del municipio Del Nayar, Nayarit, una de las zonas más pobres del país, exhibió como los niños indígenas van a estudiar después de solo desayunar en sus casas tortillas con sal, chile o limón.

En la grabación se observa dos filas de alumnos y al profesor pedirles a cada uno que le compartan que desayunaron ese día, la mayoría de ellos responde que tortillas con sal, tortillas con chile o tortilla con limón, uno de ellos señala que como la “gallina no quiso poner huevos, comió tortilla con sal”

El profesor señala la importancia de que los niños vayan bien alimentados a las escuelas.

“Es muy importante que los niños al venir a la escuela vengan bien alimentados, porque si no vienen alimentados no van a rendir en la escuela. Dice un dicho que las letras no entran cuando se tiene hambre”.