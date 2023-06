Piden asistentes de Nascar más hidratación para futuras carreras

Esta tarde se llevó a cabo la carrera Nascar México en el Óvalo Aguascalientes, donde una gran cantidad de personas asistió para apoyar a sus favoritos, pero también hubo descontento, pues aseguran que a la mitad de la competencia ya no había hidratación para ellos.

"Está muy bueno, nomas que nos hace falta más hidratación, no había cheves, no había refrescos, no había nada. Estaba totalmente agotado a media carrera".