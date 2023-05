Ponen a prueba sus habilidades en la tradicional carrera de meseros de la Feria Nacional de San Marcos

Este miércoles se desarrolló la tradicional carrera de meseros de la Feria Nacional de San Marcos. En la competencia participaron 150 meseros que trabajan en las diferentes áreas de la feria, los cuales fueron divididos en cuatro categorías veterano femenil, veterano varonil, femenil libre y varonil libre.

En la carrera los participantes de ambos sexos y de las diferentes categorías deben recorrer parte del Jardín de San Marcos mientras cargan una botella de vino, otra de agua mineral y un vaso lleno de bebida, al llegar a la meta los jueces proceden a verificar el perfecto estado de los envases, así como que no se les haya derramado ni una gota en la bandeja, los primeros en llegar a la meta y que cumplan con estas características ganan.

Verónica Juárez, quien es mesera del Palenque, lleva varios años participando, hoy lo hizo al lado de su hija, quien también es mesera y consiguió el primer lugar.

“Llevó unos 25 años, es una tradición mi mamá también trabajaba aquí y luego ya nosotros, he ganado el primero y el segundo, y hoy gano mi hija también, a mí de hecho no me toco porque tire, iba en segundo lugar atrás de ella, pero así es esta carrera si tiras ya sabes te sales”

Verónica Juárez, mesera.