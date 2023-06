Iniciativas a favor de los derechos humanos desechadas en el Congreso

Iniciativas a favor de los derechos humanos, como la implementación de jornadas de salud para el cáncer de mamá todo el año, o la reforma legal para el matrimonio igualitario están siendo desechadas en el Pleno Legislativo, aseguró la diputada presidenta de la comisión de derechos humanos del Congreso del Estado.

Leslie Figueroa Treviño, manifestó que la propuesta de ley enfocada en las jornadas de salud para el cáncer de mama todo el año, fue desechada por siempre temas presupuestales.

“Siempre el pretexto es el tema del presupuesto, pero ¿quiénes están encargados de aprobar presupuestos? pues nosotres, entonces creo que es bien importante que no soltemos el tema por presupuesto cuando estamos hablando de que es una problemática real y latente y qué pasa, que va a llegar octubre y entonces sí va a ser un tema, van a regalar mamografías, van a hablar de checarse, pero qué pasa el resto del año, el resto del año el cáncer no descansa”.

En cuanto al matrimonio igualitario, la legisladora sostuvo que la reforma legal sigue estancada. Si bien, en Aguascalientes se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo desde el 2019, el Código Civil de la entidad no ha sido reformado para garantizar cabalmente este derecho.

“A pesar de que tenemos un Magistrade en Aguascalientes, que es la primera persona con un pasaporte no binario, es un gran avance pero por qué no podemos acceder a un derecho que las demás personas sí pueden, sin discriminación ni violencia, solamente porque decidimos amar a una persona con la que no está de acuerdo la ‘moralidad’ de la gente”.