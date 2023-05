Liza Baez quiere empezar a realizar streaming en Twitch para expandirse

La creadora de contenido en redes sociales mexicana Liza Baez de 23 años, quien se graduó de mercadóloga estratégica en la Universidad de Negocios (ISEC), platicó sobre su nuevo canal de YouTube en conjunto con Luis Velody llamado “Zona Fugaz” donde están haciendo videos largos con un poco de todo, pero siempre poniéndole humor y comedia en ellos.

“Mi próximo proyecto por ahora es empezar a hacer streaming en Twitch para expandirme un poco más y conectar más con mis seguidores actuales y los nuevos”.

De las metas por alcanzar como creador digital, Liiza Baez reveló “hacer doblaje para algún personaje importante de alguna película grande e importante, ya que tengo la habilidad de manejar más de siete voces diferentes”.

Liza Baez contó que la oportunidad de convertirse en creadora digital surgió en la pandemia. “Me considero una persona creativa y al no poder salir de casa, decidí explotar mi creatividad haciendo videos de formato corto en TikTok. Eso me ayudó a distraerme, además de que me inspiró a querer sacarle sonrisas a los demás”.

Liza aconsejó a los jóvenes actores que recién estén comenzando a que nunca se rindan y que sigan sus sueños.

“De las satisfacciones que me ha dejado, es ser la inspiración de muchas personas para seguir adelante, sobre todo en jóvenes, pues mi objetivo siempre ha sido demostrarles que se puede crecer sin seguir modas, ni tendencias y sin tener que mostrar cuerpo o sacrificarlo de alguna manera solo para tener la aprobación de la gente o más vistas y likes”. “El hecho de saber que he podido ayudar a muchas personas en momentos difíciles me llena mucho el corazón y eso es lo que me ha dado bastante satisfacción”.

