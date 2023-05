Productores agrícolas se manifiestan ante la CFE en contra del incremento en tarifas de pazos de agua

Productores agrícolas, especialmente ganaderos, se manifestaron a las afueras de la agencia oriente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en Av. Héroe de Nacozari. El motivo de la manifestación, según Juan Pablo Franco Díaz, presidente de la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes, es el incremento excesivo en las tarifas de los pozos de agua, lo que ha ocasionado que se eleven los precios de los alimentos.

“No están respetando la cuota energética, hay un subsidio que se supone que es para promover la producción y están haciendo Justo lo contrario, están haciendo que no produzcamos más y están haciendo que se encarezcan los alimentos”.

Explicó que anteriormente el kilowatt estaba en 70 centavos y desde febrero a la fecha lo están cobrando a 1 peso 80 centavos, lo que equivaldría un incremento de hasta un 80%, sin alguna justificación de por medio.

“Por ejemplo si a alguien le llegaba un recibo de 50 mil pesos, ahorita le estaría llegando de 150 mil pesos, entonces la verdad así no se puede trabajar; estamos sufriendo con que no hay lluvias, no hay agua para tener algo de producción y estamos acabando con la producción de maíz”.