No quieren rosas, ni festivales piden verdad y justicia en el Día de las Madres

Un grupo de madres buscadoras y en busca de justicia por sus hijos se manifestaron afuera del Palacio de Gobierno en donde señalaron que este 10 de mayo no hay nada que celebrar, mientras no encuentren a sus hijos o exista justicia en los casos de sus hijas víctimas de feminicidio o violencia.

"Es decir estamos aquí presentes, no queremos rosas, no queremos festivales, no queremos que vayamos pasando y nos digan que la madre es la mejor creación, queremos justicia para todas las mujeres que ya no están aquí, para nuestras hermanas, hijos e hijas' Violeta Sabás//coordinadora del observatorio de Violencia Social y de Género

María Luisa Hernández, busca justicia, su hija Cynthia fue encontrada tirada en un baldío, según las investigaciones de la Fiscalía se habría quitado la vida, pero para su madre no fue un suicidio fue un feminicidio.

"Mi hija no tenía el valor y no tenía esos pensamientos de decir me quitó la vida, por eso me indigna todo lo que dicen y que tristeza" María Luisa Hernández// mamá

Para ella este Día de la Madre en lugar de ser de alegría es de tristeza.

"Tristemente no, estos días hemos estado mal, yo con la presión muy alta de ver a mis nietos como lloran por su madre, no se vale pedimos justicia y verdad, eso me parte el alma, me duele ver a mis nietos como se me derrumban, como se me van" María Luisa Hernández// mamá

Los casos de desapariciones y víctimas de feminicidios no avanzan en la fiscalía, según denunciaron. Elena Vega busca a su hijo Alberto López, quien desapareció hace 16 años, siendo uno de los jóvenes del caso Maverick.

"Con mucha soledad... Lo que nos alienta es tener una respuesta, de mi parte yo quisiera saber de lo de mi hijo, pero también me da alegría cuando encuentran a otros que no son hijos de uno" Elena Vega // madre

Durante la manifestación compartieron cada uno de sus casos. Durante la misma estuvo observando el subsecretario de gobierno, Enrique Galo y las puertas del palacio estuvieron abiertas.

