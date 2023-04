San José de Gracia reúne a las familias en el Sábado de Gloria

Para algunas familias hidrocálidas el Sábado de Gloria fue la ocasión perfecta para visitar uno de los puntos turísticos más icónicos de Aguascalientes: San José de Gracia con su presa y su Cristo Roto. En el lugar no falta nada. Hay restaurantes, botanas, sombreros, lentes, venta de todo y claro, pequeñas embarcaciones listas para zarpar en cuanto alguna familia solicite un paseo.

Javier viene desde Aguascalientes y reconoce a San José de Gracia como un punto turístico referente sobre todo en días santos por su Cristo Roto. Por su parte, la joven Nazareli es de Rincón de Romos y vino con sus amigos; menciona que San José de Gracia es un excelente destino ya sea para un plan familiar o un plan de amigos.

No sólo son turistas locales, Yiyo vino desde el Estado de México y aunque no conocía San José de Gracia, hoy no le queda duda de que es apenas la primera visita de muchas.Por otra parte, Ángel trabaja en las lanchas y celebra que en días como estos la derrama económica para el pueblo de importante; calcula que sus ventas se septuplican por las fechas.

El lunes todo volverá a la normalidad. Terminan las fechas santas, pero solo habrán de transcurrir algunos días para que Aguascalientes se vaya nuevamente a periodo vacacional y además se convierte en el centro de atención del país, esta vez por la Feria de San Marcos.

