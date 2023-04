Algunos gobiernos acuerdan contratos de obra pública con el crimen organizado y demás negocios

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana estuvo de visita en Aguascalientes y en un encuentro con los medios de comunicación indicó que la transparencia en México es sumamente importante para determinar quiénes son los verdaderos dueños de las empresas, en el caso de la tragedia ocurrida en Chihuahua destacó que ya hubo una aceptación por parte de las autoridades federales de la falta de protocolos en la contratación de la empresa de seguridad.

"La propia secretaria de Seguridad ciudadana ya reconoció que hubo omisión por parte de la Secretaría de Seguridad ciudadana, en términos del permiso que se le entregó a esta empresa se va a iniciar un procedimiento de responsabilidades contra los funcionarios de la secretaría que le entregaron un permiso a esta empresa también ya reconoció que no cumplía con el contrato".

Indicó que están trabajando con la función Publica Federal para establecer quiénes son los beneficiarios finales de los contratos, y no únicamente quedarse con la razón social, ya que eso no da un panorama real de quienes son los verdaderos dueños de las empresas.

"Por eso va a escuchar usted que en las próximas semanas vamos a salir con un tema muy fuerte que se llama beneficiarios finales en contrataciones públicas, porque queremos saber realmente quiénes son los dueños de las empresas social la razón social puede ser González y asociados y detrás no hay ningún González hay algún funcionario público o algún amigo que paga la campaña,que invierte en la campaña para que después le regresen los contratos".

Se busca impulsar la figura de beneficiarios finales ya que se ha detectado que en los gobiernos a través de estos mecanismos se están contratando al crimen organizado y que esto es extremadamente peligroso.

"Porque no solamente es en el caso de una tragedia sino que hemos detectado que en muchos estados y municipios del país se está contratando con dinero público al crimen organizado, contratos de obra contratos de adquisiciones de bienes y servicios, entonces la figura de los beneficiarios finales muy técnico no pretendo hacer un seminario aquí pero la figura de identificación los verdaderos dueños de las empresas, va a ser un tema que va a empezar a crecer porque no es solamente el asunto de la empresa que le prestaba servicios al instituto Nacional de migración hay un problema que se empieza a detectar ya como generalizado en el país y lo peor que podemos hacer es entregarle dinero público al crimen organizado".