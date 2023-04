Gilberto Gutiérrez, “machito defendiendo machitos”: Nancy Gutiérrez

Luego de que Gilberto Gutiérrez Lara, presidente estatal de Morena, acusara en conferencia de prensa a la diputada Nancy Gutiérrez por tener injerencia para que el fiscal especializado en delitos electorales actuara a favor de Natzielly Rodríguez Calzada, misma que interpuso una denuncia en contra del morenista por violencia política en razón de género, la legisladora se pronunció al respecto.

La legisladora negó cualquier injerencia en el caso, recalcando no tener incidencia en su hermano Daniel Omar Gutiérrez Ruvalcaba, fiscal especializado en delitos electorales.

“Mi parentesco no me lo puedo borrar, mi hermano hizo su carrera en el ámbito electoral y yo en lo político, llevo más de 20 años en el partido y ahora sí que no me voy a quitar el apellido nomás por qué se le antoja… yo creo que machitos defendiendo machitos, que asuman las consecuencias de sus actos por las vías legales y punto”