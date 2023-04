¿Mala organización en el Foro de las Estrellas?

A unas horas de presentarse Alejandra Guzmán en el Foro de la Estrellas, muchas personas ya se encontraban formadas en la fila, incluso otras se encontraban esperando desde un día antes. Hubo distintos puntos de vista sobre la organización y la seguridad tanto en la fila como dentro del Foro.

Carol mencionar que en comparación del año pasado, la estrategia ha sido mejor, puesto que ya no hay tantos “vendedores” de lugares, además de que la propia gente se ha solidarizado en no dejar que otras personas se metan.

“Está mucho mejor que el año pasado, no hay tantas personas que estén vendiendo lugares y entre la gente somos más solidarios, cuando no dejamos pasar a otras personas para que no se haga más larga la fila”.

Carol