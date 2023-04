Rod Stewart dedica canción en apoyo a Ucrania durante concierto en el Foro de las Estrellas de la FNSM

Ante 30 mil personas se presentó el rockero Rod Stewart en el Foro de las Estrellas de la Feria Nacional de San Marcos. Afuera del lugar se quedaron 5 mil personas que lamentable ya no pudieron ingresar y tuvieron que conformarse con escucharlo desde fuera. Los fans llegaron de todas partes del país para disfrutar del concierto, desde un día antes acamparon y durmieron en el sitio para tener un mejor lugar.

En la larga fila hubo de todo, desde quienes hicieron nuevos amigos por el mismo gusto musical hasta inconformidades por la venta de lugares. Lamentablemente también hubo quejas por la venta de lugares, ya que algunas personas pagaron a otras por hacer fila.

Durante el concierto, el rockero realizó un recorrido musical por sus más grandes exitos como “Every Picture Tells a Story”, “You’re In My Heart”, “You Wear It Well”, “The Killing of Georgie”, “Da Ya Think I’m Sexy?”, entre otros.

En el concierto, Rod Stewart dedicó la canción "Rhythm of My Heart" en apoyo a Ucrania, incluso vistió los colores de la bandera ucraniana y de fondo aparecieron imágenes de la guerra y al final de la canción se proyectó la imagen del presidente Volodymyr Zelensky. Los fans no dejaron de corear y cantar sus canciones, al finalizar el concierto y pese a la petición del público para que cantará más, ya no salió al escenario.

Cabe destacar que en la plaza patria en el centro de la ciudad también se montó una pantalla para que la gente pudiera disfrutar del concierto, el cual fue gratuito.

