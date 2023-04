Aromas, colores y texturas una experiencia campestre y floral

Ubicado en el municipio de San Francisco de los Romo en Aguascalientes, el sembradío de flores Blühen en el Rancho Medio Kilo es una experiencia única que muchos deberían conocer. Blühen es una empresa de producción de flor de corte para uso en floristería, sin embargo, poco a poco, y de voz en voz esté mágico y escondido lugar se ha ido convirtiendo en una alternativa para las personas que viven en la ciudad, de vivir una experiencia única.

Blühen también es un destino para visitar de forma frecuente, ya sea para ponerse en contacto con la naturaleza, cortar sus propias flores, hacer sets de fotografía, entre otras actividades. Un añadido es que muchas personas de Aguascalientes que regalan flores o las compran para su casa, viene generalmente de una florería, pero ahora pueden conocer su verdadero origen. La naturaleza se encarga de que cada mes sea una experiencia única y diferente , pero siempre con mucha magia.

La fundadora de este concepto Carolina Arteaga, cautivó nuestra atención y comentó lo siguiente en entrevista exclusiva:

¿Qué te inspiro a crear esta empresa?

Mi abuelita es florista y en el rancho donde crecí su casa estaba a un lado de la mía y su jardín siempre estaba lleno de flores, me encantaba jugar ahí. Y hoy que me dedico a esto me doy cuenta de que eran flores poco comunes y que tenían la cualidad de poder ser cortadas para arreglos florales.

Después, cuando termine la carrera de arquitectura mi amor por las plantas estaba más enfocado a diseño de paisaje, pero cuando quería proponer variedades de plantas diferentes a mis clientes era muy difícil encontrarlas en los Viveros así que pensé en cultivar las plantas que utilizaría en mis diseños, pero en el proceso descubrí las flores de corte y me enfoque completamente en eso.

Carolina Arteaga