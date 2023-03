Feministas reprueban comentarios violentos contra legisladoras de Morena

En el contexto sobre violencia política de género que sufrieron las legisladoras de Morena, Alejandra Peña, Leslie Figueroa y Ana Gómez, luego que el exmorenista Espartaco Álvarez minimizara su capacidad para obtener un puesto político, Angélica Contreras, presidenta de la Asociación Cultivando Género, declaró para los micrófonos de El Heraldo de México lo indignante y lamentable de esta situación.

La activista acusó a los diputados y a los partidos políticos de hipócritas y falsos, ya que en vísperas de la conmemoración del 8 de marzo se pintan de morado y pregonan ser inclusivos y ser un apoyo para los derechos de las mujeres, sin embargo, son ellos mismos quienes agreden a sus colegas mujeres. También hizo un llamado a las mujeres de los institutos políticos a no normalizar este tipo de violencia y denunciar estos actos.

La activista feminista señaló que en todas las profesiones las mujeres sufren violencia en general y prefieren no denunciar para no cerrarse a sí mismas otras oportunidades, por temor a no sentirse apoyadas, o por el castigo social y rechazo de sus partidos. “Si las mujeres que están en la política y que son modelos a seguir no ponen un alto a este tipo de situaciones, que podemos esperar de las nuevas generaciones, debemos ser un parteaguas y generar un cambio”.

“Es preocupante porque hablamos de puestos de poder, donde la mujer está en espacios de tomas de decisiones, donde las mismas mujeres trabajan por iniciativas políticas para el género femenino” Angélica Contreras // Presidenta de la Asociación Cultivando Género

Angelica Contreras señaló que los partidos deben empezar a comprometerse de forma seria e invitó y recomendó a las asociaciones políticas a capacitar y apoyar a las mujeres pero sobre todo a sancionar a los agresores y no tolerar las prácticas que se dan a las mujeres y mujeres trans en la vida política y social.

