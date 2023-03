Hechos de violencia son producto de descomposición social y operativos para detectar drogas

El secretario de gobierno, Florentino Reyes Berlie indicó que los hechos de violencia registrados en los últimos días son reacciones a los operativos que están realizando para detectar drogas, pero también producto de la descomposición social.

"Se dan porque estamos apretando los temas de seguridad, obviamente cuando hay operativos en los cuales se está viendo dónde se distribuye la droga, hay reacciones con respecto a eso. Desafortunadamente, este hecho fue de descomposición social, de una persona que su papá se suicidó y su mamá vendía droga, estaba en ese mundo, fue a buscar a la persona que dicen que era su novia y con la alteración que dan está estás distancias hubo un intercambio violento que terminó en eso y como estaban ahí otras personas se le hizo fácil, eso no justifica que suceda, no es un tema de seguridad, sino un tema más social"

El secretario de gobierno señaló que las armas utilizadas en las últimas ejecuciones vienen de fuera.

"Aquí en México no hay, si ven las fotografías de esas armas, no son armas que estén permitidas en el país, son armas que no están permitidas dentro del país"