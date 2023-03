Emergen olores fétidos de alcantarilla tras 50 años sin destaparla

Un abarrotero de la colonia Martínez Domínguez asegura que, durante la temporada de calor, emergen olores nauseabundos de una alcantarilla que se encuentra casi afuera de su tienda, por lo que afirma que, desde hace 50 años, nunca la han destapado.

“Aquí no hay servicio. Anualmente deben de las alcantarillas limpiar. Es obligatorio y sin embargo no lo hacen… desde 50 años. Nunca he visto yo que le den una mendiga limpieza, eso debe ser cada año… (el olor) es demasiado apestoso”.

Tendero de abarrotes