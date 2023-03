"Denuncia en mi contra son una represalia": Magistrade Jesús Ociel Baena

El magistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, Jesús Ociel Baena señaló que las denuncias en su contra por presunto acoso sexual se tratan de una replesalia por sus aspiraciones y por la denuncia que interpuso hace unos días en contra de quien hoy lo acusa.

"Hace 15 días tomé la decisión de denunciar la violencia hacia una compañera del tribunal, un compañero en estado de ebriedad sometió a la compañera por el cuello, la levantó hacia un escritorio, se le fue hacia el cuello intentando ahorcarla, esta persona no había decidido denunciar por miedo a represalias, eso ocurrió hace un año y medio, yo me voy enterando hace 15 días y tomé la decisión de denunciar, una semana después como represalia a esta denuncia, el sujeto que hoy denuncié me acusa oficialmente en la contraloría de acoso sexual, cosa que niego rotundamente, son cuestiones que nuestra población estamos acostumbrades a resentir"

El magistrado indicó que tomará cartas en el asunto y actuará conforme a derecho, presentando una denuncia por violencia política en razón de género.

"Yo agradezco que me ocurran estas cosas, porque representan para mí una oportunidad de poner en las manos de las personas juzgadoras la realidad que vivimos las personas de la diversidad sexual, estoy presentando una denuncia de procedimiento especial sancionador, de esta persona porque lo voy a denunciar ante la sala superior, ante el INE por violencia política contra de mi persona en razón de de género, sabemos que hoy en día la violencia es exclusivamente contra la mujer, pero no se había suscitado una denuncia de una persona no binaria que también somos susceptibles de sufrir este tipo de violencia, que pareciera que se les hace fácil decir, oye te voy a denunciar porque me acosaste"