Se derrumba obra en construcción, hay tres trabajadores lesionados

Tres trabajadores resultaron lesionados al derrumbarse una obra en construcción.

Los hechos se registraron en la Avenida Guadalupe González, al norte de la Ciudad de Aguascalientes.

“Atendimos a otra persona con contusiones que no requirió traslado y facilitamos el apoyo para evacuación de uno de los locales que estaban ocupados y se queda obstruida la escalera principal de acceso, por lo cual los tuvimos que descender por las escaleras que instalamos nosotros. Atendimos a otra persona con contusiones que no requirió traslado””

Lo curioso,es que al momento de los hechos se encontraban estudiantes de Arquitectura de una universidad analizando la obra, llevándose como experiencia lo que no se debe hacer.

“Estamos adentro de una oficina cuando se empezó a escuchar todo el derrumbe y ya salimos y vimos que todos estaban tirados. Todo la cimbra desde que subimos vimos que estaba fatal y a quien le quedó el saco ni modo soporten… Ligar a.., las cosas que no debe de hacer uno en obra que si son muy importantes que uno piensa que no los cálculos, se tiene que hacer todo al pie de la letra, porque no son cosas chiquitas ni son cosas básicas porque pueden haber accidentes, se puede ir gente, puede estar feo, hay que ser más inteligente”

Valeria de Luna// estudiante de arquitectura.