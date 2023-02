Sustituyen medicamento para enfermos renales por ser más barato

Luego de varios sexenios federales de haberse lanzado el medicamento Octralin, de Tacrolimus en el Sector Salud, hasta hace unos días fue retirado del mercado por la ineficacia terapéutica, cuya consecuencia era el rechazo del riñón trasplantado.

Sin embargo, hay pacientes renales que aún lo siguen tomando porque no hay un sustituto de calidad.



"No hemos tenido pláticas con la gente del Seguro Social porque ellos fueron los primeros que optaron en detener en farmacia todo ello... debieran de haber hecho una gran publicidad de 'sabes qué, no te lo tomes porque te tengo otro de calidad', pero no lo han hecho". Señaló Jorge David Rosas Frías, integrante de la Unión de Ganadores Organizados (UGO)