Tras impugnaciones, asociaciones civiles no tumbarán el Código Urbano

Pese a que el Congreso del Estado avaló por unanimidad la aprobación de un nuevo Código Urbano, durante una sesión ordinario del pasado 1 de diciembre, la entrada de esta nueva iniciativa continua en la cuerda floja, pues las asociaciones civiles locales Conversa Sur y Salvemos La Pona presentaron amparos contra el documento.

El diputado Maximiliano Ramírez Hernández, presidente de la Comisión de Obras Públicas y principal impulsor de esta iniciativa, aseguró que ambas impugnaciones “no tienen la suficiente fuerza para tumbar el código”.

“Hay dos impugnaciones y estamos en el tema de la contestación. A mi punto de vista y en base a los argumentos que ellos detallan, para mí no tienen la suficiente fuerza para tumbar el código. Pero eso no me consta decidirlo, le toca a otras instancias, estaremos atentos y seremos respetuosos del fallo”

Maxi Ramírez Hernández // Diputado del Congreso de Aguascalientes